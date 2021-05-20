عاجل.. رسمياً إسرائيل تقر بالهزيمه أمام المقاومة الفلسطينية ومجلس الأمن الصهيوني يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد

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أفادت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن ما يسمى بمجلس الأمن الاسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار من طرف واحد في غزة.
ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ إسرائيل غدا وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب.
وأوضحت أن "مجلس الأمن الإسرائيلي صوت اليوم على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك".
هذا فيما اعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فلسطينية بأن اعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد من قبل الكيان الصهيوني هو إعلان الهزيمة.. مشيرًا بان المقاومة لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار.