مسؤول أمريكي يكشف لمن ستكون الغلبه في معركة «مـأرب».. وهذا ما تحدث به بشان إمكانية إعادة إدراج «الحوثيين» على لائحة الإرهاب

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ بأن المليشيات الحوثية لاتربح عسكريا في معركتها ضد القوات الشرعية بمحافظة مأرب.

وأوضح ليندركينغ في مؤتمر صحافي افتراضي عقده اليوم الخميس بأنه ورغم التوقعات السابقة، لم تسقط محافظة مأرب بأيدي الحوثيين خلال شهر رمضان ولن تسقط الآن ولن تسقط في أي وقت والحوثيين بالتالي لا يربحون في مأرب».

وردا على سؤال حول إمكانية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية أفاد بأن بلاده تقيم باستمرار تصرفات الحوثيين وأفعالهم، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة للرد على تصرفاتهم.