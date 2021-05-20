مسؤول أمريكي يكشف لمن ستكون الغلبه في معركة «مـأرب».. وهذا ما تحدث به بشان إمكانية إعادة إدراج «الحوثيين» على لائحة الإرهاب

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ بأن المليشيات الحوثية لاتربح عسكريا في معركتها ضد القوات الشرعية بمحافظة مأرب.
وأوضح ليندركينغ في مؤتمر صحافي افتراضي عقده اليوم الخميس بأنه ورغم التوقعات السابقة، لم تسقط محافظة مأرب بأيدي الحوثيين خلال شهر رمضان ولن تسقط الآن ولن تسقط في أي وقت والحوثيين بالتالي لا يربحون في مأرب».
وردا على سؤال حول إمكانية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية أفاد بأن بلاده تقيم باستمرار تصرفات الحوثيين وأفعالهم، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة للرد على تصرفاتهم.