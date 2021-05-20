مصرع العشرات من عناصرها.. انكسار جديد لمليشيا الحوثي في جبهة ”المشجح“ بمأرب وفشل محاولة للتقدم في ”ملاجم البيضاء“

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 277

قُتل 13 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرون، الخميس 20 مايو/أيار، بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة "المشجح" غرب محافظة مارب (شمال شرقي اليمن)، فيما أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية بمحافظة البيضاء (وسط).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوماً شنته المليشيا، صباح اليوم، بجبهة ”المشجح“ وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات المليشيا على امتداد الجبهة ذاتها وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح، مؤكدا أن طيران التحالف استهدف تجمعات وتعزيزات المليشيا وألحق بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير مدرعة و٣ أطقم قتالية ومصرع جميع من على متنها.

الى ذلك، أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه وادي فضحة بمديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، بهدف تحقيق أي تقدم ميداني في الجبهة.

وذكر قائد اللواء 153 مشاة العميد عبدالرحيم العقيلي أن قوات الجيش كانت بالمرصا لمجموعة حوثية، حاولت مساء أمس، التسلل ، لمواقعها بـ"وادي فضحة" وأفشلت تلك المحاولة، وأجبرت عناصر المليشيا على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت قائد اللواء 153مشاة إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت اليوم تعيش رمقها الأخير نتيجة الضربات الموجعة التي تتلقاها يوميا سواء في جبهات "نعمان" و"الملاجم" بمحافظة البيضاء أو غيرها من جبهات القتال، مشيدا بدور مقاتلات التحالف، المساندة لقوات الجيش في مختلف الجبهات.

كما أكد أن هدف قوات الجيش المرابطين في مديريتي "نعمان" و"الملاجم" بمحافظة البيضاء هو تحرير كامل تراب الوطن، واستعادة العاصمة صنعاء من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.