أردوغان في أول توبيخ رسمي لنتنياهو

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن صديقا لبلاده، ولن يكون أبدا.

جاء ذلك في كلمة خلال لقاء مع شبان أتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، وذلك ردا على تصريحات أدلت بها زعيمة حزب "الجيد" ميرال أكشنار، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وقال أردوغان في إشارة إلى أكشنار: "الآن لدينا سياسيون تجردوا من أخلاقهم، لدرجة أنهم يضعونني في الكفة ذاتها مع نتنياهو، دون خجل ولا ملل".

وأوضح أنه عندما يسمع اسم فلسطين تتحرك مشاعره، أما هي (أكشنار)، فإنها "مسكينة لدرجة أنها لا تعرف مكان فلسطين على الخريطة".

وتابع: "أما أنا، فقد شرحت باستخدام الخريطة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف احتلت دولة إسرائيل الإرهابية أراضي فلسطين منذ عام 1947 وحتى اليوم".

وأردف: "لم ألتقِ نتنياهو أبدا حتى اليوم. كما تعلمون كان لي واقعة مع الرئيس الإسرائيلي (شمعون بيريز) في مؤتمر دافوس، والعالم بأسره يعلم ردي عليه حينها".

وذكر أن الإسرائيليين يقتلون الأطفال والنساء والمسنين، وأنه قال ذلك خلال مؤتمر دافوس في وجه بيريز، وكذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أن كامل الدعم المقدم لفلسطين من الجمهورية التركية تم في عهد حزب العدالة والتنمية.

وأضاف: "نتنياهو لم يكن صديقا لنا أبدا، ولن يكون، وسنواصل طريقنا في النضال ضده كما فعلنا حتى اليوم".