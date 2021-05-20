في أول مباحثات ”أمريكية ـ إيرانية“ منذ 2018م.. ”واشنطن“ تقدم طلباً مباشراً لـ”طهران“ بالضغط السريع والجدي لإنهاء حرب اليمن

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أجرى السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، الثلاثاء 18 مايو/أيار مباحثات مع المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي والحرب في اليمن، وملفات أخرى.



وقال مرفي في بيان، إنه التقى ممثل إيراني في الأمم المتحدة، مجید تخت روانجي، وذلك في أول لقاء على هذا المستوى منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018م.



وأوضح البيان، أن الاجتماع ركز على المحادثات حول الاتفاق النووي بالعاصمة النمساوية، والصراع اليمني، واستمرار اعتقال مراد طاهباز السجين الإيراني الأميركي.



وأضاف ميرفي: "في لقاء مع المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، طلبت مباشرة من إيران السرعة والجدية في المحادثات النووية، والضغط على الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن".



وسبق أن أتهمت الخارجية الأمريكية، الحوثيين بعدم جديتهم في تحقيق السلام في اليمن، بعد أن رفضوا مبادرة للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وقالت إنه "يبدو أن الدبلوماسية مع الحوثيين لا تؤدي إلى أي مكان".



وكان السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، قد قام في وقت سابق من الشهر الجاري بزيارات إلى قطر وعمان والأردن وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين لمناقشة الأزمة الإنسانية والحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن.