تعرف على خسائر إسرائيل في عشرة أيام.. القسام فتكت باقتصاد تل أبيب السعودية تعلن تعثر مبادرتها بشأن اليمن وتكشف أسباب تعثرها قرارات مهمة تتعلق بالموسم المقبل و برشلونة يحدد أول ضحاياه أمريكا تفرض عقوبات على 2 من قيادات الحوثي المكلفين بالهجوم على مأرب.. تعرف عليهما المباحث توقع بنصاب كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة ويستهدف الفتيات تفاصيل اتفاق أمير قطر والملك عبدالله بخصوص فلسطين وفاة الفنان المصري سمير غانم الحوثيون يفشلون مهمة المبعوث الأمريكي لليمن وواشنطن تفرض عقوبات على عدد من قادة المليشيات بسبب مارب المنصب الجديد لـ مارتن غريفيث كان حلما بالنسبة له وتحرك أخير سيقوم به كمعبوث أممي إحباط هجوم يستهدف السعودية
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس 20 مايو/أيار، إن مبادرة بلاده بشأن اليمن متعثرة حاليا بسبب رفض الحوثيين.
وجدد "بن فرحان" في لقاء مع قناة العربية السعودية، التأكيد على الالتزام بحل سياسي للأزمة في اليمن.
وأضاف الوزير السعودي: "نأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية"، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الحوثي.
وعن المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أشار الوزير إلى ضرورة معالجة ملف الصواريخ الباليستية وتدخلات طهران في المنطقة، مشدداً على أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران.
وأواخر مارس الماضي أطلقت السعودية مبادرة للحل في اليمن، تضمنت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية أممية، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الوجهات المباشرة الإقليمية والدولية، وفتح ميناء الحديدة، مع إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من الميناء في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم 2019 بشأن المحافظة.
لكن المبادرة توقفت منذ أن قدم الحوثيون سلسلة من المقترحات المضادة، بما في ذلك الرفع الكامل لحصار التحالف قبل أي اتفاق هدنة.