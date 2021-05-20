السعودية تعلن تعثر مبادرتها بشأن اليمن وتكشف أسباب تعثرها

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس 20 مايو/أيار، إن مبادرة بلاده بشأن اليمن متعثرة حاليا بسبب رفض الحوثيين.

وجدد "بن فرحان" في لقاء مع قناة العربية السعودية، التأكيد على الالتزام بحل سياسي للأزمة في اليمن.

وأضاف الوزير السعودي: "نأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية"، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الحوثي.

وعن المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أشار الوزير إلى ضرورة معالجة ملف الصواريخ الباليستية وتدخلات طهران في المنطقة، مشدداً على أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران.

وأواخر مارس الماضي أطلقت السعودية مبادرة للحل في اليمن، تضمنت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية أممية، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الوجهات المباشرة الإقليمية والدولية، وفتح ميناء الحديدة، مع إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من الميناء في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم 2019 بشأن المحافظة.



لكن المبادرة توقفت منذ أن قدم الحوثيون سلسلة من المقترحات المضادة، بما في ذلك الرفع الكامل لحصار التحالف قبل أي اتفاق هدنة.