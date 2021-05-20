تفاصيل اتفاق أمير قطر والملك عبدالله بخصوص فلسطين

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بحث عاهل الأردن، عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وشدد العاهل الأردني، على "ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس الشرقية والمسجد الأقصى والتي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر". وأكد الملك الأردني على ضرورة "مواصلة التنسيق الوثيق بين الأشقاء العرب وبذل الجهود لبلورة موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء العدوان على غزة".
وأضاف: "مستمرون في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها الأردن". وأشار عاهل الأردن إلى أن بلاده "تواصل جهودها في توفير كافة سبل الدعم للفلسطينيين وتزويدهم بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي وكذلك تسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول شقيقة وصديقة عبر أراضيه".