آخر الاخبار

تعرف على خسائر إسرائيل في عشرة أيام.. القسام فتكت باقتصاد تل أبيب السعودية تعلن تعثر مبادرتها بشأن اليمن وتكشف أسباب تعثرها قرارات مهمة تتعلق بالموسم المقبل و برشلونة يحدد أول ضحاياه أمريكا تفرض عقوبات على 2 من قيادات الحوثي المكلفين بالهجوم على مأرب.. تعرف عليهما المباحث توقع بنصاب كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة ويستهدف الفتيات تفاصيل اتفاق أمير قطر والملك عبدالله بخصوص فلسطين وفاة الفنان المصري سمير غانم الحوثيون يفشلون مهمة المبعوث الأمريكي لليمن وواشنطن تفرض عقوبات على عدد من قادة المليشيات بسبب مارب المنصب الجديد لـ مارتن غريفيث كان حلما بالنسبة له وتحرك أخير سيقوم به كمعبوث أممي إحباط هجوم يستهدف السعودية

تفاصيل اتفاق أمير قطر والملك عبدالله بخصوص فلسطين

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 329

بحث عاهل الأردن، عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وشدد العاهل الأردني، على "ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس الشرقية والمسجد الأقصى والتي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر". وأكد الملك الأردني على ضرورة "مواصلة التنسيق الوثيق بين الأشقاء العرب وبذل الجهود لبلورة موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء العدوان على غزة".

وأضاف: "مستمرون في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها الأردن". وأشار عاهل الأردن إلى أن بلاده "تواصل جهودها في توفير كافة سبل الدعم للفلسطينيين وتزويدهم بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي وكذلك تسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول شقيقة وصديقة عبر أراضيه".

إقراء أيضاً
الرياض تكشف طبيعة المحادثات مع طهران وإلى أين وصلت
اجتماع عاجل بين روسيا وواشنطن وزيرالخارجية الأمريكي يكشف يشرح تفاصيل اللقاء
أول رد من شبكة "فيسبوك" بعد اتهامها بالعنصرية بشأن التصعيد في غزة
خمسون صاروخا على اسرائيل وصافرات الإنذار تدوي
القائد العام لكتائب القسام الذي أرعب اسرائيل وفشلت في اغتياله سبع مرات.. من هو وك
مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس