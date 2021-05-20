وفاة الفنان المصري سمير غانم

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توفي مساء اليوم الخميس، الفنان سمير غانم، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في احد مستشفيات القاهرة.
واصيب الفنان المصري المشهور سمير غانم اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.