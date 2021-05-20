وفاة الفنان المصري سمير غانم

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 502

توفي مساء اليوم الخميس، الفنان سمير غانم، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في احد مستشفيات القاهرة.

واصيب الفنان المصري المشهور سمير غانم اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.