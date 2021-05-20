آخر الاخبار

تعرف على خسائر إسرائيل في عشرة أيام.. القسام فتكت باقتصاد تل أبيب السعودية تعلن تعثر مبادرتها بشأن اليمن وتكشف أسباب تعثرها قرارات مهمة تتعلق بالموسم المقبل و برشلونة يحدد أول ضحاياه أمريكا تفرض عقوبات على 2 من قيادات الحوثي المكلفين بالهجوم على مأرب.. تعرف عليهما المباحث توقع بنصاب كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة ويستهدف الفتيات تفاصيل اتفاق أمير قطر والملك عبدالله بخصوص فلسطين وفاة الفنان المصري سمير غانم الحوثيون يفشلون مهمة المبعوث الأمريكي لليمن وواشنطن تفرض عقوبات على عدد من قادة المليشيات بسبب مارب المنصب الجديد لـ مارتن غريفيث كان حلما بالنسبة له وتحرك أخير سيقوم به كمعبوث أممي إحباط هجوم يستهدف السعودية

وفاة الفنان المصري سمير غانم

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 502

توفي مساء اليوم الخميس، الفنان سمير غانم، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في احد مستشفيات القاهرة.

واصيب الفنان المصري المشهور سمير غانم اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إقراء أيضاً
فيسبوك تعتذر لدولة فلسطين
شاهد بالفيديو لحظات انهيار وأحد من أهم وأكبر أبراج ومباني غزة
لماذا رفض نتنياهو منح وزيرة في حكومته إذنا بزيارة الإمارات؟
مع بدء التطعيم في عدة دول حول العالم.. هل يمكن خلط لقاحات كورونا وما الآثار الجا
شابة أمريكية تكشف جوانب من الرقابة السرية للمضيفات في المطارات   
مواد غذائية لاستعادة وظيفة الأمعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس