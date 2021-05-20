الحوثيون يفشلون مهمة المبعوث الأمريكي لليمن وواشنطن تفرض عقوبات على عدد من قادة المليشيات بسبب مارب المنصب الجديد لـ مارتن غريفيث كان حلما بالنسبة له وتحرك أخير سيقوم به كمعبوث أممي إحباط هجوم يستهدف السعودية أول اعتراف دولي ببرلمان الشرعية في اليمن طلب اماراتي خطير واتفاق رفض هادي التوقيع عليه ومقربون من الرئيس يكشفون سبب منعه من العودة الى بلاده.. تفاصيل تساؤلات بخصوص مستقبل الحكومة الشرعية بعد تأجيل عودة هادي إلى عدن المليشيات الحوثية ترفض استلام لقاح كورونا وتضع شروطها قمة باريس لتأمين 100مليار دولار لأفريقيا الرياض تكشف طبيعة المحادثات مع طهران وإلى أين وصلت اجتماع عاجل بين روسيا وواشنطن وزيرالخارجية الأمريكي يكشف يشرح تفاصيل اللقاء
في مؤشر واضح على فشل المبعوث الأمريكي لليمن وتبخر كل مساعيه الداعية للسلام كشف تيم ليندركينج الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على اثنين من القادة العسكريين في ميليشيات "الحوثي" الإرهابية، بينما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران هجومها للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.
وقال ليندركينج في إفادة عبر الإنترنت، إن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن الحوثيين يعرضون أكثر من مليون شخص للخطر في مأرب ويسعى ليندركينج إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.
، ويقول إن هذه الهدنة هي السبيل الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها.
وحول سخطه من الدور الإيراني في اليمن واذرعهم المسلحة في اليمن قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يأنه لم يرَ حتى الآن موقفاً إيرانياً إيجابياً تجاه إنهاء الصراع في اليمن.