الحوثيون يفشلون مهمة المبعوث الأمريكي لليمن وواشنطن تفرض عقوبات على عدد من قادة المليشيات بسبب مارب

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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في مؤشر واضح على فشل المبعوث الأمريكي لليمن وتبخر كل مساعيه الداعية للسلام كشف تيم ليندركينج الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على اثنين من القادة العسكريين في ميليشيات "الحوثي" الإرهابية، بينما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران هجومها للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.

وقال ليندركينج في إفادة عبر الإنترنت، إن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن الحوثيين يعرضون أكثر من مليون شخص للخطر في مأرب ويسعى ليندركينج إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

، ويقول إن هذه الهدنة هي السبيل الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها.

وحول سخطه من الدور الإيراني في اليمن واذرعهم المسلحة في اليمن قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يأنه لم يرَ حتى الآن موقفاً إيرانياً إيجابياً تجاه إنهاء الصراع في اليمن.