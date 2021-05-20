أول اعتراف دولي ببرلمان الشرعية في اليمن

الخميس 20 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 754

قال رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العسومي، إن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها الأربعاء، بمجلس النواب التابع للحكومة الشرعية كممثل شرعي للشعب اليمني داخل الاتحاد.

وأكد أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مسألة اعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني كانت إحدى القضايا الثابتة خلال مباحثاته المتعددة التي أجراها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة الأخيرة. وذلك في إطار سعي البرلمان العربي إلى ترسيخ نهج جديد في الدفاع عن القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، كأحد محاور إستراتيجية عمله الجديدة.

وكان العسومي أوضح خلال لقائه رئيس مجلس الشورى اليمني، احمد عبيد بن دغر، امس الاول، أن البرلمان العربي يبذل حالياً جهوداً حثيثة داخل الاتحاد البرلماني الدولي ليكون مجلس النواب اليمني الشرعي هو الممثل الوحيد للشعب اليمني بالاتحاد، مؤكداً أن ثمار هذه الجهود ستظهر في القريب العاجل خلال الاجتماعات القادمة للاتحاد البرلماني الدولي.