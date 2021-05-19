الدفاع المدني بمأرب ينجح في إخماد حريق نشب في حوش لمقطورات الغاز

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد الحريق الذي نشب اليوم الأربعاء في حوش لمقطورات الغاز بمنطقة العرقين بمديرية الوادي في محافظة مأرب .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)عن مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز بان حريق سببه إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة العرقين بجوار حوش الصبيحي الذي يضم عددا من مقطورات الغاز .. مشيراً إلى أن الحريق اسفر عن إنفجار عدة مقطورات وحدوث أضرار كبيرة يجري تقييمها.

واعرب المصدر عن شكره لفرق الدفاع المدني التي سارعت لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وكانت مصادر محلية قد اكدت لمأرب برس في وقت سابق من اليوم الاربعاء بأن عناصر تخريبية استهدفت أحد النقاط العسكرية وكان متواجدا فيها عدد من قاطرات الغاز والبترول , مما تسبب في اشتعالها , ثم انتقلت الحرائق إلى أحد المواقف الكبيرة للقاطرات القريب من الحادث مما تسبب في اشتعال عشرات القاطرات .