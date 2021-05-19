على وقع تقدمات الجيش.. الرئيس «هادي» يهاتف اللواء «العكيمي».. تفاصيل المكالمة

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أجرى رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفياً بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على سير العمليات العسكرية وما يحرزه الأبطال من انتصارات في مناطق المحافظة.
واستمع رئيس الجمهورية، الى شرح عن سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف والانتصارات التي حققها أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية واستمرار تقدم أبطال الجيش بهدف استكمال تحرير وتطهير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشاد رئيس الجمهورية بتضحيات الأبطال وملاحمهم التي يسطرونها في وجه الانقلابيين بما يحقق استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني والحفاظ على النظام الجمهوري، مثمناً الدور الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية .
من جانبه عبر محافظ الجوف عن تقديره لاهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى الانتصارات التي تتحقق كل يوم والمعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها المقاتلون الإبطال.