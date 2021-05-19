الإمارات تحول ”سقطرى“ إلى وجهة سياحية للأجانب دون علم الحكومة اليمنية

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن)، الاربعاء 19 مايو/أيار، بتزايد أعداد السياح الأجانب القادمين من دولة الإمارات إلى الجزيرة اليمنية.

وأشارت المصادر الى قيام شركة طيران "العربية" التابعة لدولة الإمارات بتسيير رحلتين أسبوعيا من أبوظبي ودبي إلى سقطرى الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً.

وأكدت، أن الرحلات تتم بشكل مباشر منذ مارس/آذار الماضي، دون الحصول على موافقة الحكومة اليمنية الشرعية.

وتقوم وسائل إعلامية إماراتية بالترويج للسياحة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، وتقول وكالات سياحية إماراتية إنها تلقت مئات الطلبات منذ أن بدأت رحلات أبو ظبي في نفس الشهر.

وكانت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا قد سيطرت على الجزيرة في يونيو الماضي، في أعقاب اشتباكات مع قوات الحكومة المعترف بها دولياً.

وتخطط الإمارات لإنشاء قواعد عسكرية لها في الجزيرة، على غرار القاعدة التي أنشأتها في جزيرة ميون الاستراتيجية في باب المندب.