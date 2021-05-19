مجلس ”سبأ“ يسير القافلة العيدية الثانية لجبهات مأرب

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سيّر مجلس سبأ، الاربعاء 19 مايو/أيار، القافلة العيدية الثانية، لدعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمجلس سبأ عبدالهادي العصار، أن هذه القافلة تأتي في إطار الاستجابة لدعوة السلطة المحلية للتعبئة والإسناد في مواجهة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية التابعة لإيران.

وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، أشاد بهذه المبادرة المجتمعية لمختلف الاطياف لمساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة تطهير اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

من جانبه، ثمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابه، الدور الذي يقوم به مجلس ”سبأ“ وقبائل محافظة مأرب، في دعم وإسناد الجيش الوطني وتسيير القوافل المتنوعة لدعم صمود الأبطال المرابطين في ميادين البطولة والشرف، وتأكيد وقوف كافة المكونات السياسية والشعبية إلی جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المعركة المصيرية.