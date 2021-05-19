الإمارات تحول ”سقطرى“ إلى وجهة سياحية للأجانب دون علم الحكومة اليمنية مجلس ”سبأ“ يسير القافلة العيدية الثانية لجبهات مأرب الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عملية نوعية.. توجيه ضربة استخباراتية موجعة لمليشيا الحوثي واحباط مخطط استخباراتي خطير كان يستهدف مأرب عاجل حريق هائل يلتهم عشرات من قاطرات الغاز والنفط بالقرب من حقول صافر شرق مارب الأحد القادم اجازة رسمية خمسون صاروخا على اسرائيل وصافرات الإنذار تدوي تحركات حثيثة على مستوى رفيع للاعتراف بمجلس النواب اليمني ممثلا شرعيا وحيدا القائد العام لكتائب القسام الذي أرعب اسرائيل وفشلت في اغتياله سبع مرات.. من هو وكيف يتخفى؟ مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران
سيّر مجلس سبأ، الاربعاء 19 مايو/أيار، القافلة العيدية الثانية، لدعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمجلس سبأ عبدالهادي العصار، أن هذه القافلة تأتي في إطار الاستجابة لدعوة السلطة المحلية للتعبئة والإسناد في مواجهة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية التابعة لإيران.
وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، أشاد بهذه المبادرة المجتمعية لمختلف الاطياف لمساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة تطهير اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.
من جانبه، ثمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابه، الدور الذي يقوم به مجلس ”سبأ“ وقبائل محافظة مأرب، في دعم وإسناد الجيش الوطني وتسيير القوافل المتنوعة لدعم صمود الأبطال المرابطين في ميادين البطولة والشرف، وتأكيد وقوف كافة المكونات السياسية والشعبية إلی جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المعركة المصيرية.