الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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