الإمارات تحول ”سقطرى“ إلى وجهة سياحية للأجانب دون علم الحكومة اليمنية مجلس ”سبأ“ يسير القافلة العيدية الثانية لجبهات مأرب الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عملية نوعية.. توجيه ضربة استخباراتية موجعة لمليشيا الحوثي واحباط مخطط استخباراتي خطير كان يستهدف مأرب عاجل حريق هائل يلتهم عشرات من قاطرات الغاز والنفط بالقرب من حقول صافر شرق مارب الأحد القادم اجازة رسمية خمسون صاروخا على اسرائيل وصافرات الإنذار تدوي تحركات حثيثة على مستوى رفيع للاعتراف بمجلس النواب اليمني ممثلا شرعيا وحيدا القائد العام لكتائب القسام الذي أرعب اسرائيل وفشلت في اغتياله سبع مرات.. من هو وكيف يتخفى؟ مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران
شهدت أسعار صرف الريال اليمني، الاربعاء 19 مايو/أيار، هبوطا كبيرا متواصلاً أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
أسعاراسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي
شراء = 907
بيع =912
الريال السعودي
شراء = 238
بيع =240
اسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء = 594
بيع = 597
الريال السعودي
شراء =156.7
بيع = 157