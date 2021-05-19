آخر الاخبار

الإمارات تحول ”سقطرى“ إلى وجهة سياحية للأجانب دون علم الحكومة اليمنية مجلس ”سبأ“ يسير القافلة العيدية الثانية لجبهات مأرب الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عملية نوعية.. توجيه ضربة استخباراتية موجعة لمليشيا الحوثي واحباط مخطط استخباراتي خطير كان يستهدف مأرب عاجل حريق هائل يلتهم عشرات من قاطرات الغاز والنفط بالقرب من حقول صافر شرق مارب الأحد القادم اجازة رسمية خمسون صاروخا على اسرائيل وصافرات الإنذار تدوي تحركات حثيثة على مستوى رفيع للاعتراف بمجلس النواب اليمني ممثلا شرعيا وحيدا القائد العام لكتائب القسام الذي أرعب اسرائيل وفشلت في اغتياله سبع مرات.. من هو وكيف يتخفى؟ مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران

الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 737

شهدت أسعار صرف الريال اليمني، الاربعاء 19 مايو/أيار، هبوطا كبيرا متواصلاً أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

أسعاراسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي
شراء = 907
بيع =912

الريال السعودي

شراء = 238
بيع =240

اسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي
شراء = 594
بيع = 597

الريال السعودي

شراء =156.7
بيع = 157

إقراء أيضاً
الإمارات تحول ”سقطرى“ إلى وجهة سياحية للأجانب دون علم الحكومة اليمنية
مجلس ”سبأ“ يسير القافلة العيدية الثانية لجبهات مأرب
في عملية نوعية.. توجيه ضربة استخباراتية موجعة لمليشيا الحوثي واحباط مخطط استخبارا
عاجل حريق هائل يلتهم عشرات من قاطرات الغاز والنفط بالقرب من حقول صافر شرق مارب
الأحد القادم اجازة رسمية
تحركات حثيثة على مستوى رفيع للاعتراف بمجلس النواب اليمني ممثلا شرعيا وحيدا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس