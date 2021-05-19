في عملية نوعية.. توجيه ضربة استخباراتية موجعة لمليشيا الحوثي واحباط مخطط استخباراتي خطير كان يستهدف مأرب

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الاربعاء 19 مايو/أيار، القبض على خلية إرهابية مرتبطة بمليشيات الحوثي الانقلابية وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر أمني قوله، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام".

وأوضح المصدر، أن مليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب وذلك في إطار مخططات المليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت عددًا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات المليشيات الإرهاربية وتحبط كل مخططاتها وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.

ونوه المصدر بدور رجال القبائل والمواطنين وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لعناصر وأفراد الخلايا الحوثية النائمة التي تم زراعتها بين عامة الناس مما ساهم في ضبط الكثير من الخلايا وإحباط أعمالها الإجرامية قبل وقوعها.

وقالت شرطة مأرب انها ستعرض، الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء، على قناة اليمن الفضائية جزءاً من اعترافات عناصر الخلية الإرهابية التي كانت تعمل لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيران.