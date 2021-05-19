عاجل حريق هائل يلتهم عشرات من قاطرات الغاز والنفط بالقرب من حقول صافر شرق مارب

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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شب مساء الليلة حريق هائل في مفرق العرقين القريب كم حقول صافر شرق محافظة مأرب في عشرات من قاطرات الغاز والمشتقات النفطية .

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن عناصر تخريبية استهدفت أحد النقاط العسكرية وكان متواجدا فيها عدد من قاطرات الغاز والبترول , مما تسبب في اشتعالها , ثم انتقلت الحرائق إلى أحد المواقف الكبيرة للقاطرات القريب من الحادث مما تسبب في اشتعال عشرات القاطرات .

ونقل مواطنون لمأرب برس أن ألسنة النيران ووميض الحريق يتم مشاهدة من أكثر من خمسين كلم من المنطقة .