الأحد القادم اجازة رسمية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد القادم، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة عيد الوحدة (العيد الوطني الـ (31) للجهورية اليمنية ٢٢ مايو).
وذكرت الوزارة في بيان أنه استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية فإن ذكرى 22 مايو إجازة رسمية وكونه يصادف يوم اجازة(السبت في المحافظات المحررة) فإنه يعوض باليوم التالي الأحد 23 مايو 2021م .
هذا وستكون الاجازة الرسمية بمناسبة عيد الوحدة في مناطق سيطرة الحوثيين يوم السبت المقبل كونه يوم دوام رسمي.