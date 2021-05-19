الأحد القادم اجازة رسمية

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد القادم، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة عيد الوحدة (العيد الوطني الـ (31) للجهورية اليمنية ٢٢ مايو).

وذكرت الوزارة في بيان أنه استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية فإن ذكرى 22 مايو إجازة رسمية وكونه يصادف يوم اجازة(السبت في المحافظات المحررة) فإنه يعوض باليوم التالي الأحد 23 مايو 2021م .

هذا وستكون الاجازة الرسمية بمناسبة عيد الوحدة في مناطق سيطرة الحوثيين يوم السبت المقبل كونه يوم دوام رسمي.