خمسون صاروخا على اسرائيل وصافرات الإنذار تدوي

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن نحو 50 صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل خلال الـ 12 ساعة الماضية.

وقال الجيش في بيان إن إنه منذ الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي أطلقت الفصائل الفلسطينية حوالي 50 صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط 10 منها داخل القطاع.

ولم يذكر الجيش في بيانه من إن كانت الصواريخ التي سقطت داخل إسرائيل، قد خلفت إصابات أو خسائر في الممتلكات من عدمه.

وخلال ساعات الليل، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مدن وسط وجنوب إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات وبلدات بينها أشدود، و"عين هشلوشا"(جنوب) و" يفنيه" و"رحوفوت" و"نيس تسيونا" و"بلماحيم" (وسط).

وأسفرت الصواريخ الفلسطينية منذ اندلاع جولة التصعيد الحالية في 10 مايو/أيار عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة العشرات.

في ذات السياق قال الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إن 52 مقاتلة تابعة له، ألقت 122 قنبلة على أهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية خلال 25 دقيقة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال زيلبرمان إن المقاتلات الإسرائيلية دمرت 12 كيلومترا من الأنفاق التابعة لحركة "حماس"، والتي ضمت منصات إطلاق صواريخ وأسلحة بحرية.

وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى مقتل 10 ناشطين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال غارات ليلية في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 217 شهيدا، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.