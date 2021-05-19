تحركات حثيثة على مستوى رفيع للاعتراف بمجلس النواب اليمني ممثلا شرعيا وحيدا

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الثلاثاء، أن البرلمان يولي القضية اليمنية الأهمية الكبرى باعتبارها قضية محورية، وأنها تأتي في مقدمة أولوياته انطلاقا من دوره في دعم واستقرار ووحدة اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاءه أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني بمقر البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة، حسب ماذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان العربي.

وشدد على حرصه للتصدي للتدخلات الخارجية التي تضر باليمن ومصالحه وعلى رأس ذلك التدخلات الإيرانية.

واتهم العسومي ، النظام الإيراني في التدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعمه المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تحولت إلى أداة تخريب أمن واستقرار المنطقة بتنفيذها الأجندة الإيراني

وأوضح أن البرلمان العربي يبذل حالياً جهوداً حثيثة داخل الاتحاد البرلماني الدولي ليكون مجلس النواب اليمني الشرعي هو الممثل الوحيد للشعب اليمني بالاتحاد، مؤكداً أن ثمار هذه الجهود ستظهر في القريب العاجل خلال الاجتماعات القادمة للاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أن التدخلات الخارجية في اليمن غايتها ضرب استقرار ووحدة اليمن وهو ما يعمل عليه النظام الإيراني من خلال دعمه لميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها وتزويدها بالمال والسلاح.

وأضاف أن اليمن يعول كثيراً على الدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.