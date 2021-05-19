مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الخارجيّة السعودي، فيصل بن فرحان، إنّ المحادثات بين السعودية وإيران ما تزال في مرحلة استكشافية.

وأضاف بن فرحان، في تصريحات نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن السعودية تأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد أن النقاشات الدائرة حاليا بين الرياض وطهران ما تزال في مراحلها الأولية.

وكانت المحادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين قد بدأت مطلع إبريل/ نيسان الماضي، بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبقيت سريةً إلى أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" عقد اجتماع أول في بغداد.

وقالت الصحيفة إن ملف اليمن تصدر أجندة المحادثات بين الطرفين.

وفي نهاية إبريل الماضي، تبنى وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، نبرة تصالحية مع إيران، قائلاً إنه يأمل إقامة علاقات جيدة معها، في تصريحات رحّبت بها طهران.