القائد العام لكتائب القسام الذي أرعب اسرائيل وفشلت في اغتياله سبع مرات.. من هو وكيف يتخفى؟ مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران وزير لبناني اساء للسعودية ودول الخليج يطلب التنحي من منصبه صواريخ غزة تخلف نحو مليون طالب إسرائيلي خارج المدارس 52 مقاتلة إسرائيلية تطلق 122 قنبلة على قطاع غزة خلال 24ساعة الماضية إثر أزمة تصريح حول الخليج وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه بايدن يعتمد دبلوماسية الكواليس مع إسرائيل وفرنسا تحرجه الحكومة الشرعية تأكد فشل اتفاق السلام مع المليشيات الحوثية وتطالب بضغطاً دولياً لو قف الحرب السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة ومجلس التعاون يطلب الإعتذار مصر تخصص 500مليون دولار مساهمة في إعمار غزة
قال وزير الخارجيّة السعودي، فيصل بن فرحان، إنّ المحادثات بين السعودية وإيران ما تزال في مرحلة استكشافية.
وأضاف بن فرحان، في تصريحات نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن السعودية تأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد أن النقاشات الدائرة حاليا بين الرياض وطهران ما تزال في مراحلها الأولية.
وكانت المحادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين قد بدأت مطلع إبريل/ نيسان الماضي، بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبقيت سريةً إلى أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" عقد اجتماع أول في بغداد.
وقالت الصحيفة إن ملف اليمن تصدر أجندة المحادثات بين الطرفين.
وفي نهاية إبريل الماضي، تبنى وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، نبرة تصالحية مع إيران، قائلاً إنه يأمل إقامة علاقات جيدة معها، في تصريحات رحّبت بها طهران.