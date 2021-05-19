القائد العام لكتائب القسام الذي أرعب اسرائيل وفشلت في اغتياله سبع مرات.. من هو وكيف يتخفى؟ مسئول سعودي يوضح طبيعة محادثات بلاده مع إيران وزير لبناني اساء للسعودية ودول الخليج يطلب التنحي من منصبه صواريخ غزة تخلف نحو مليون طالب إسرائيلي خارج المدارس 52 مقاتلة إسرائيلية تطلق 122 قنبلة على قطاع غزة خلال 24ساعة الماضية إثر أزمة تصريح حول الخليج وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه بايدن يعتمد دبلوماسية الكواليس مع إسرائيل وفرنسا تحرجه الحكومة الشرعية تأكد فشل اتفاق السلام مع المليشيات الحوثية وتطالب بضغطاً دولياً لو قف الحرب السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة ومجلس التعاون يطلب الإعتذار مصر تخصص 500مليون دولار مساهمة في إعمار غزة
تقدم وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال (مستقيلة حكماً) بطلب للتنحي، بعد أن أطلق نتصريحات مسيئة بحق دول الخليج والسعودية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل صباح اليوم الأربعاء زير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، طلب من الرئيس ميشال عون الإعفاء من مهام منصبه، بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية أدت إلى توتر العلاقات مع حلفاء بلاده التقليديين من دول الخليج والدول المانحة.
وأثارت تصريحات وهبة توترات يوم الاثنين والتي أشار خلال لها إلى أن دول الخليج دعمت صعود تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تصريحات اعتبرت مسيئة.
وذكرت وزارة الإعلام اللبنانية أن وهبة أكد بعد لقائه عون أنه "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".
وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين قد استدعت سفراء لبنان وأصدرت شكاوى رسمية.
كما طلبت وزارة الخارجية المصرية مساء يوم الثلاثاء من السفير اللبناني في القاهرة، على الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.