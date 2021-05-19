صواريخ غزة تخلف نحو مليون طالب إسرائيلي خارج المدارس

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خلفت الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو مليون طالب إسرائيلي خارج المؤسسات التعليمية، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي أعلنت تعليق الدوام الدراسي الأربعاء أيضا من مدينة نتانيا (وسط) وباتجاه الجنوب وصولا إلى مستوطنات غلاف غزة.
ومن بين مليون طالب لا يلتحقون بالمدارس منذ أيام في إسرائيل، هناك أكثر من 400 ألف في مستوطنات غلاف غزة وفي المجلس الإقليمي "لخيش" شمال النقب، وفق الصحيفة.
ويتعرض هؤلاء الطلاب لضغط وقلق مستمرين أثناء دخولهم غرف الطوارئ أو الأماكن المحمية أو الركض السريع إلى ملجأ قريب لدى إطلاق صافرات الإنذار، بحسب المصدر ذاته.
ورغم قرار وزارة التعليم العودة إلى نظام التعلم عن بعد الذي كان متبعا حتى قبل أسابيع قليلة بسبب فيروس كورونا، إلا أن الطلاب يشكون من عدم قدرتهم على التركيز في ظل دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجار الصواريخ.
ومنذ 10 مايو/آيار الجاري أطلقت الفصائل الفلسطينية أكثر من 3500 صاروخ تجاه المستوطنات والبلدات الواقعة جنوب ووسط إسرائيل، وفق ذات المصدر. في المقابل، تشن إسرائيل عدوانا متواصلا على قطاع غزة مخلفا مئات الشهداء والجرحى