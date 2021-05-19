52 مقاتلة إسرائيلية تطلق 122 قنبلة على قطاع غزة خلال 24ساعة الماضية

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إن 52 مقاتلة تابعة له، ألقت 122 قنبلة على أهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية خلال 25 دقيقة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال زيلبرمان إن المقاتلات الإسرائيلية دمرت 12 كيلومترا من الأنفاق التابعة لحركة "حماس"، والتي ضمت منصات إطلاق صواريخ وأسلحة بحرية.

وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى مقتل 10 ناشطين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال غارات ليلية في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 217 شهيدا، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.