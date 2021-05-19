صواريخ غزة تخلف نحو مليون طالب إسرائيلي خارج المدارس 52 مقاتلة إسرائيلية تطلق 122 قنبلة على قطاع غزة خلال 24ساعة الماضية إثر أزمة تصريح حول الخليج وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه بايدن يعتمد دبلوماسية الكواليس مع إسرائيل وفرنسا تحرجه الحكومة الشرعية تأكد فشل اتفاق السلام مع المليشيات الحوثية وتطالب بضغطاً دولياً لو قف الحرب السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة ومجلس التعاون يطلب الإعتذار مصر تخصص 500مليون دولار مساهمة في إعمار غزة صور لخامنئي وسليماني ونصرالله تدخل العشرات من المواطنين في سجون المليشيات الحوثية في المحويت وحملات اعتقالات واسعة عاجل...كتائب القسام توجه ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية إسرائيلية جديد سامسونج.. شاشة قابلة للطي و"الانزلاق"!
قال الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إن 52 مقاتلة تابعة له، ألقت 122 قنبلة على أهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية خلال 25 دقيقة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال زيلبرمان إن المقاتلات الإسرائيلية دمرت 12 كيلومترا من الأنفاق التابعة لحركة "حماس"، والتي ضمت منصات إطلاق صواريخ وأسلحة بحرية.
وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى مقتل 10 ناشطين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال غارات ليلية في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.
وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 217 شهيدا، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.