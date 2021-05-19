إثر أزمة تصريح حول الخليج وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، من رئيس البلاد ميشال عون، إعفاءه من مهامه على خلفية أزمة أثارها تصريح له اعتبره البعض مسيئ للسعودية ودول الخليج.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بأن "عون استقبل في مقر رئاسة الجمهورية الوزير وهبة، اليوم، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية".

ولم توضح الوكالة ما إذا الرئيس عون قبل استقالة الوزير وهبة أم لا.