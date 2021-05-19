صواريخ غزة تخلف نحو مليون طالب إسرائيلي خارج المدارس 52 مقاتلة إسرائيلية تطلق 122 قنبلة على قطاع غزة خلال 24ساعة الماضية إثر أزمة تصريح حول الخليج وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه بايدن يعتمد دبلوماسية الكواليس مع إسرائيل وفرنسا تحرجه الحكومة الشرعية تأكد فشل اتفاق السلام مع المليشيات الحوثية وتطالب بضغطاً دولياً لو قف الحرب السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة ومجلس التعاون يطلب الإعتذار مصر تخصص 500مليون دولار مساهمة في إعمار غزة صور لخامنئي وسليماني ونصرالله تدخل العشرات من المواطنين في سجون المليشيات الحوثية في المحويت وحملات اعتقالات واسعة عاجل...كتائب القسام توجه ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية إسرائيلية جديد سامسونج.. شاشة قابلة للطي و"الانزلاق"!
طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، من رئيس البلاد ميشال عون، إعفاءه من مهامه على خلفية أزمة أثارها تصريح له اعتبره البعض مسيئ للسعودية ودول الخليج.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بأن "عون استقبل في مقر رئاسة الجمهورية الوزير وهبة، اليوم، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية".
ولم توضح الوكالة ما إذا الرئيس عون قبل استقالة الوزير وهبة أم لا.