عاجل...كتائب القسام توجه ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية إسرائيلية

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أعلنت كتائب عز الدني القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الثلاثاء، توجيه ضربات صاروخية لست قواعد جوية إسرائيلية في عسقلان وأسدود.
وقالت الكتائب، في تصريح صحفي مقتضب: "كتائب القسام توجه الآن ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنة، وإصابة سبعة أخرين، في هجمات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال في مدينتي خانيونس ورفح، جنوب القطاع.