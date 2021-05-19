عاجل...كتائب القسام توجه ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية إسرائيلية

الأربعاء 19 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت كتائب عز الدني القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الثلاثاء، توجيه ضربات صاروخية لست قواعد جوية إسرائيلية في عسقلان وأسدود.

وقالت الكتائب، في تصريح صحفي مقتضب: "كتائب القسام توجه الآن ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنة، وإصابة سبعة أخرين، في هجمات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال في مدينتي خانيونس ورفح، جنوب القطاع.