جديد سامسونج.. شاشة قابلة للطي و"الانزلاق"!

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أعلن عملاق الصناعة الكورية "سامسونج" عن أحدث ابتكاراتها من الشاشات القابلة للطي، ليس الطي فقط، بل والانزلاق.
الإعلان جاء ضمن عرض تنظمه سامسونج سنوياً يعرف بـ"أسبوع العرض الظاهري"، بحسب ما نقل موقع "ذا فيرج"، الثلاثاء.
الشاشة الجديدة أطلقت عليها سامسونج "S-foldable"، مع تصميم يتيح لها الطي الثنائي حتى يصبح حجم الشاشة الكلي 7.2 بوصات.
الشاشة الجديدة مشابهة لسابقتها التي ظهرت في إصدار "Galaxy Z Fold 2"، باستثناء إضافة طيّة جديدة، وكذلك إحدى الطيّات قابلة للانزلاق.
كما أعلنت سامسونج في العرض عن شاشة كمبيوتر نوع "OLED" بحجم 17 بوصة أيضاً قابلة للطي.
يذكر أن فكرة الشاشات القابلة للانزلاق قد أطلقتها شركة "إل جي"، قبل أن تغادر منافسة صناعة الجوالات بصورة كاملة هذا العام.