كتائب القسام “تخترق المخابرات الإسرائيلية”.. وسائل إعلام فلسطينية: قرصنت حاسوباً لهم وكشفت عن متخابرين معهم

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، أن جهاز الأمن الداخلي التابع للمقاومة الفلسطينية في غزة تمكن من اختراق حاسوب المخابرات الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها، إنها تمكنت من الكشف عن أسماء العشرات من "المتخابرين" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقل الجهاز الأمني للحركة 43 شخصاً في غزة، متهمين بالتخابر مع الموساد.

ويأتي هذا في وقت تعيش فيه الأراضي الفلسطينية أوضاعاً متوترة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، فيما تشن المقاومة هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية رداً على عدوان تل أبيب على الأبرياء في قطاع غزة المحاصر، الذي راح ضحيته عشرات من الشهداء بينهم نساء وأطفال.

ويشار إلى أنه منذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وتردّ الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

ومساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع إلى 212 شهيداً، بينهم 61 طفلاً و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 22 شهيداً ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.