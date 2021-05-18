الفريق «الأحمـر» يشيد بملاحم الجيش بـ «الجوف» و«العكيمي» يضعه في آخر المستجدات

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بالبطولات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة والقبائل بمساندة تحالف دعم الشرعية في محافظة الجوف ضد المليشيا الحوثية الإيرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، للاطلاع على أوضاع والمستجدات بالمحافظة.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن أوضاع المواطنين والنازحين وجهود تطبيع الأوضاع وسير العمليات العسكرية لاستكمال التحرير.

وشدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير والعمل على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار.

من جانبه، من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكداً المضي في عملية تطبيع الأوضاع واستكمال التحرير وردع وهزيمة المليشيا المدعومة من إيران.