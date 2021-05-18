وزير النفط والمعادن يبحث مع مسؤول أمريكي آفاق الشراكة في مجال الاستثمارات النفطية والغازية

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 115

اكد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، حرص اليمن على تعزيز وتطوير افاق التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال الاستثمارات النفطية والغازية، وتفعيل عمل الشراكات النفطية في مجال الانتاج النفطي والغازي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء مع السفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، حيث قدم باعبود خلال اللقاء شرحاً مستفضياً عن الوضع الاقتصادي والتنموي في اليمن والتحديات الماثلة امام استئناف عمليات الانتاج النفطي والغازي وجهود الحكومة والوزارة في هذا الإطار.

واكد باعبود حرص القيادة السياسية ممثلة بـ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصورهادي والحكومة على اهمية تعزيز وتطوير آفاق الشراكة والتعاون بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتقديم كل الدعم والمساندة للشركات الامريكية العاملة في مجال الصناعات النفطية والغازية..مشيراً الى ان الشركات الأمريكية هي صاحبة السبق في استكشاف وإنتاج النفط بكميات تجارية في بلادنا..مستعرضا اهمية هذا القطاع واسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني و تحريك عجلة التنمية، وخلق حالة من الاستقرار في اليمن خلال الفترة الماضية

وأوضح باعبود، ان الحكومة تسعى وبكل جهد إلى تطوير عمليات الانتاج النفطي والغازي والتركيز حاليا على تنمية و تطوير الحقول المتقادمة، كون هذا المور هو الرافد الاساسي والمحرك الاول لعملية التنمية في بلادنا حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

من جانبه اكد، سفير الولايات المتحدة، استعداد بلاده الدائم لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات من بينها التعاون في المجال النفطي والغازي..مجدداً حرص بلاده على فتح قنوات التواصل بين وزارة النفط والمعادن والشركات الأمريكية العاملة في هذا القطاع..مبدئياً استعداده بذل كافة الجهود في سبيل تعزيز التعاون والتواصل وتطويره.