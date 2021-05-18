”الانتقالي الجنوبي“ يغلق مؤسسات الدولة في عدن ويمنع السلطات القضائية من مزاولة عملها

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أغلقت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الإنتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار، مبنى المجمع القضائي بمدينة عدن، ومنعت الموظفين من دخول المبنى بعد محاصرته بعدد من الأطقم.
وبحسب مصادر. محلية، فإن قوات الانتقالي الجنوبي أغلقت البوابة الرئيسية لمبنى المجمع القضائي، ومنعت الموظفين والقضاة من دخول المبنى بناء على توجيهات من قيادة المجلس.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أصدر نادي القضاة الجنوبي التابع للانتقالي المدعوم إماراتياً، بياناً رفض فيه تعميما صادرا عن النائب العام اللواء احمد الموساي، باستئناف عمل المحاكم والنيابات.
ودعا النادي القضاة بالاستمرار في الإضراب عن العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية، والذي بدأوه قبل ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك في ظل استمرار الانتقالي في التصعيد ضد الحكومة الشرعية والمضي قُدماً في رفض قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وتعطيل مؤسسات القضاء.