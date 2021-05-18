صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الإثنين) عن مصادر رفيعة المستوى قولها: «إن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل».

وأفادت بأنه تم إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف.

وقال الرئيس جو بايدن أمس الأول (الأحد) إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة، مضيفاً أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام