صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل تفاصيل..قيادي حوثي في تعز منعوه من بث رسائل استفزازية فقتل طبيباً وشقيقه المليشيات الحوثية تستهدف سوق شعبي في الحديدة بطائرة مسيرة والأمم المتحدة تدين الجريمة الملك سلمان يصدر قرارات مهمة وتاريخية تخص السودان برنامج الأغذية متهم بإسقاط أسماء آلاف المستفيدين من نازحي مأرب تصريحات مهمة وقوية لوزير الدفاع من قلب المعارك في مأرب الرئيس الفرنسي يفاجئ السودان عن إعفائها من ديون 5مليارات دولار الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أعنف هجوم على قطاع غزة ويدمر منزل عائلة الرنتيسي انفجارات متتالية تهز مدينة غزة والطائرات الإسرائيلية تدمر مبنى غرب جامعة الأزهر مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تستعد لمناقشة وقف إطلاق نار مع الفصائل الفلسطينية
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الإثنين) عن مصادر رفيعة المستوى قولها: «إن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل».
وأفادت بأنه تم إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف.
وقال الرئيس جو بايدن أمس الأول (الأحد) إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة، مضيفاً أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام