الرئيس الفرنسي يفاجئ السودان عن إعفائها من ديون 5مليارات دولار

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) إسقاط ديون مستحقة على السودان بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، إن السودان أوفى بكل الشروط اللازمة للانضمام إلى مبادرة دعم الدول المثقلة بالديون، مضيفاً أن فرنسا قدمت قرضاً طارئاً للسودان بقيمة 5.‏1 مليار دولار لمساعدته في سداد التزاماته المتأخرة لصندوق النقد الدولي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكان وزير المالية الفرنسية برونو لومير قد قال في وقت سابق من اليوم إن بلاده قررت تقديم مساعدات بقيمة 5.‏1 مليار دولار كقرض طارئ للسودان بهدف مساعدته على سداد ديونه المتأخرة لصندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقال لومير الذي كان يتحدث وإلى جواره رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن «هذه المساهمة تظهر قوة شراكتنا وثقتنا في السودان».

وكانت ألمانيا قد تعهدت في وقت سابق من اليوم بمزيد من المساعدات للدولة الأفريقية المثقلة بالديون.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين أنه يجب إعطاء «الضوء الأخضر لتخفيف الديون» عن السودان خلال مؤتمر العاصمة الفرنسية، مضيفاً أن ألمانيا مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذا الأمر.

وأشار ماس إلى مؤتمر برلين بشأن السودان الذي عُقد العام الماضي، موضحاً أن هذا المؤتمر أعاد السودان إلى المجتمع الدولي للمرة الأولى عقب عقود من العزلة.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، تم التعهد في ذلك الوقت بتقديم مساعدات بقيمة نحو 8.‏1 مليار دولار للسودان.

ووفقاً لتقارير سابقة، منحت الولايات المتحدة السودان قرضاً بقيمة 15.‏1 مليار دولار لكي يتمكن من تسوية متأخراته مع البنك الدولي