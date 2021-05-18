الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أعنف هجوم على قطاع غزة ويدمر منزل عائلة الرنتيسي

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وسائل إعلام فلسطينية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر منزل عائلة الرنتيسي قرب المجمع الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه لم تحدث إصابات في الغارة التي استهدفت منزل عائلة الرنتيسي في حي النصر.

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت حي الكتيبة غرب غزة. وأشار المراسل إلى أن الغارات استهدفت مجموعة مبان في حي الكتيبة غرب مدينة غزة.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس. كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية. داعيا في الوقت ذاته إلى التهدئة.