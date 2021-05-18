انفجارات متتالية تهز مدينة غزة والطائرات الإسرائيلية تدمر مبنى غرب جامعة الأزهر

الثلاثاء 18 مايو 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفاد مراسل وكالة سبوتنيك، منذ قليل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت حي الكتيبة غرب غزة.

وأشارالمراسل إلى أن الغارات استهدفت مجموعة مبان في حي الكتيبة غرب مدينة غزة. كما استهدفت غارتان إسرائيليتان محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية. داعيا في الوقت ذاته إلى التهدئة.

شكك مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بعد أكثر من أسبوع من الصراع العنيف الذي خلف عشرات القتلى.