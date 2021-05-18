مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تستعد لمناقشة وقف إطلاق نار مع الفصائل الفلسطينية

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أكد مسؤول إسرائيلي لموقع "والا" العبري أن "إسرائيل تجهز قنوات الحوار، تمهيدا لإمكانية وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، بعد صدور قرار عن المستوى السياسي في هذا الشأن".
وأشار الموقع إلى أن "المسؤولين عن هذا الأمر هم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، وهو المسؤول عن قنوات الحوار مع الأردن، الإمارات وقطر، وأيضا رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات، المسؤول عن قنوات الحوار مع مصر".
وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع اليوم مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا الأوضاع في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الرئيسين اتفقا على بذل جهودهما للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.