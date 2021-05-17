بإسناد صقور الجو ورجال القبائل.. قوات «الشرعية» تنجح في تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد «الحوثيين» بأطراف «مـأرب»..تفاصيل

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قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، بنيران أبطال الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.
وشنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، هجوما عنيفا على مواقع تمركز المليشيا في جبهة الكسارة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات تابعة لها.
بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت قادمة إلى منطقة المواجهات، ودمرتها.
إلى ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مدار اليوم، غارات جوية استهدفت بها، مواقع متفرقة للمليشيا، في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.