آخر الاخبار

أول تحرك برلماني إردني لإسقاط الجنسية عن الداعية و«سيم يوسف» البرلمان الأردني ينفجر غضباً ضد التصعيد الصهيوني.. صوّت بالإجماع بطرد سفير إسرائيل واستدعاء سفير المملكة من «تل أبيب» بعد أسبوع من العدوان على غزة.. كيف فشلت إسرائيل في الانتصار؟ وهذه أبرز الخسائر بإسناد صقور الجو ورجال القبائل.. قوات «الشرعية» تنجح في تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد «الحوثيين» بأطراف «مـأرب»..تفاصيل انهيار حاد ومفاجئ للريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف مصادر في المقاومة الفلسطينية تكشف تفاصيل مقترح إسرائيلي ”مرفوض“ لوقف إطلاق النار ”أبو علي“ يقتحم قرية في المحويت انتقاما لـ”طهران“ وتقرير أمريكي يروي تفاصيل ”ليلة العرة المرعبة“ ”الحوثي“ يعرض على التحالف إيقاف المعارك في جميع الجبهات ويبدي استعداده لمساندته والوقوف بجانبه إتحاد قبائل اليمن يدين الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين تشييع مهيب لجثمان الشيخ ”بن حيدر“ في مأرب بحضور عدد من قيادات الدولة والشخصيات الاجتماعية

بإسناد صقور الجو ورجال القبائل.. قوات «الشرعية» تنجح في تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد «الحوثيين» بأطراف «مـأرب»..تفاصيل

الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب
عدد القراءات 882
 

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، بنيران أبطال الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

 

وشنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، هجوما عنيفا على مواقع تمركز المليشيا في جبهة الكسارة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات تابعة لها.

 

بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت قادمة إلى منطقة المواجهات، ودمرتها.

 

إلى ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مدار اليوم، غارات جوية استهدفت بها، مواقع متفرقة للمليشيا، في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت. 

    
إقراء أيضاً
انهيار حاد ومفاجئ للريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعا
”أبو علي“ يقتحم قرية في المحويت انتقاما لـ”طهران“ وتقرير أمريكي يروي تفاصيل ”ليل
”الحوثي“ يعرض على التحالف إيقاف المعارك في جميع الجبهات ويبدي استعداده لمساندته
إتحاد قبائل اليمن يدين الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين
تشييع مهيب لجثمان الشيخ ”بن حيدر“ في مأرب بحضور عدد من قيادات الدولة والشخصيات ال
البنك الدولي يحدد سبب بقاء أسر كثيرة محتاجة في اليمن دون مساعدات رغم أن معدل التغ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس