انهيار حاد ومفاجئ للريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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