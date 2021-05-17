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انهيار حاد ومفاجئ للريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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شهدت أسعار صرف الريال اليمني، الاثنين 17 مايو/أيار، هبوطا كبيرا ومفاجئا أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

أسعاراسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني
شراء = 905
بيع =910

الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء = 238
بيع =239

اسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني
شراء = 594
بيع = 595

الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء =156.7
بيع = 157

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