انهيار حاد ومفاجئ للريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

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شهدت أسعار صرف الريال اليمني، الاثنين 17 مايو/أيار، هبوطا كبيرا ومفاجئا أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
أسعاراسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني
شراء = 905
بيع =910
الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء = 238
بيع =239
اسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني
شراء = 594
بيع = 595
الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء =156.7
بيع = 157