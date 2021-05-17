”الحوثي“ يدعو التحالف لإيقاف المعارك في جميع الجبهات ويبدي استعداده لمساندته والوقوف بجانبه

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دعا القيادي في جماعة الحوثيين، وعضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، الاثنين 17 مايو/أيار، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى وقف المعارك في كافة جبهات القتال والذهاب لتحرير القدس.
وأكد الحوثي في كلمة له خلال تظاهرات في صنعاء دعما لفلسطين، أنهم سيتوقفون عن القتال في كافة الجبهات، وسيكونون مستعدين لمساندة التحالف في معركة نصرة فلسطين، بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والمقاتلين.
وقال: ”نريد أن نجد حزمكم وعزمكم في المكان الصحيح وأن نرى قصف الطيران في المكان الصحيح، وأن تغيثوا إخواننا في فلسطين، ونحن جاهزون لمساندتكم بقوتنا الصاروخية أو بالمسير أو بأبطالنا في الميادين".
وأكد القيادي الحوثي، أن التبرعات المالية التي تم جمعها مؤخرا "ستصل مباشرة إلى الفصائل الفلسطينية التي تقف في الخندق الأول دفاعا عن الأمة".
وشهدت العاصمة صنعاء، مسيرات دعت اليها جماعة الحوثي الانقلابية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والقدس.