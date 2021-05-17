تشييع مهيب لجثمان أبرز مشائخ مأرب بحضور عدد من قيادات الدولة والشخصيات الاجتماعية

الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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شُيع بمدينة مأرب(شمال شرقي اليمن)، الأحد 16 مايو/أيار، بموكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن الشيخ، حمد محمد بن حيدر الشريف، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ75 عام.

وتم تشييع الشيخ الشريف الى مثواه الأخير في مسقط رأسه (مدينة مأرب)، بحضور عدد من قيادات الدولة والمشائخ والشخصيات الإجتماعية، والمئات من المواطنين.

وتقدم المشيعين اللواء محمد سالم بن عبود وكيل أول وزارة الداخليه، واللواء عبدالقوي شريف محافظ محافظة صنعاء، واللواء حسين العواضي محافظ الجوف السابق، ووكيل اول محافظة مأرب علي الفاطمي، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظات وقيادات عسكرية وأمنية، وشخصيات اجتماعية وسياسية، وجمع غفير من المواطنين.

وعبر المشيعين عن مواساتهم لأسرة الفقيد الذي اعتبروا رحيله ”خسارة على اليمن عامة“، حيث كان من الرموز القيادية، والهامات الوطنية، افنى حياته مناضلا جمهوريا وحدويا واجتماعيا وإنسانيا، وكان نموذج من أبرز رجالات اليمن.

وبعد الانتهاء من مراسيم التشييع، تم تنصيب نجل الفقيد الشيخ فيصل بن حمد حيدر المشيخة بديلا عن والده، كما كان في مقدمة المعزين محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة.