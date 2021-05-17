الإمارات تواصل التطبيع مع اسرائيل بالتزامن مع الحرب على غزة وبيت المقدس

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افتتح في دبي بدولة الامارات ،يوم الأحد، جناح اسرائيل، في سوق السفر العربي.
المعرض يحتوي على جلسة نقاشية تركز على العلاقات الاماراتية الاسرائيلية.
وتواصل الامارات التطبيع مع اسرائيل في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال حربا على الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة.