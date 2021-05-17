تقرير استخباراتي أميركي يحمل طرفا محليا ودولة اخرى مسئولية كارثة الحرب وتدهور أوضاع اليمن

الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رجّح تقرير استخباراتي أميركي، استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن إلى مستويات أدنى في ظل تصاعد أعمال العنف.

وتسلم الكونغرس التقرير الذي نشرت جزء منه صحيفة الشرق الأوسط، يتهم مليشيا الحوثي، بالوقوف خلف الأزمة الإنسانية وكارثة الحرب، بالإضافة إلى التقليل من آثار فيروس كورونا والتستر على انتشاره.

كما اتهم التقرير إيران بمواصلة دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين، للضغط على التحالف الذي تقوده السعودية ولتسهيل الهجمات المعقدة وطويلة المدى على السعودية.

وانتقد عدد من المشرّعين الأميركيين سلوك إيران في دعم الحوثيين لتصعيد الأزمة اليمنية، داعين إلى وقف تنفيذ إطلاق النار فورا، وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وقالت النائبة كلاوديا تيني، إن إيران تواصل إرسال المزيد من الأسلحة القاتلة إلى اليمن، في مخالفة صريحة لقوانين وأنظمة الأمم المتحدة التي تمنع هذا الفعل، مطالبة بوقف هذه الحرب والأفعال الخطيرة.