مسؤول في الرئاسة اليمنية يوجه انتقادا صريحاً لإدارة «بايدن» بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد «الفلسطينيين»

الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 403

انتقد مستشار رئاسي يمني، موقف الإدارة الأمريكية من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معتبرا أنها "فشلت في امتحان حقوق الإنسان".

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، لمستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي.

وقال المخلافي: "الموقف الأمريكي مما يجري في فلسطين المحتلة أفشل إدارة (الرئيس جو) بايدن في امتحان حقوق الإنسان".

وأضاف: "كل المبادئ والشعارات والادعاءات تسقط عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ويتأكد أن (الترامبية) توجه للإدارات الأمريكية كافة وليس فقط إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، كان من أشد المدافعين عن إسرائيل، حيث اعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لها، وبسيادتها على مرتفعات الجولان المحتلة، وغيرها من مظاهر الدعم.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 إصابة بجراح متفاوتة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما استشهد 17 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.