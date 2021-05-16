تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بإسماعيل هنية في الدوحة

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أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الدوحة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، ابتداء من أحداث حي الشيخ جراح، مرورا بالاعتداءات على المصلين في الحرم القدسي الشريف، وصولا إلى الهجوم الأخير على قطاع غزة المحاصر".
وأكد آل ثاني خلال الاجتماع "على موقف قطر الرافض لهذه الاعتداءات، وجدد وقوف دولة قطر إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والرفض القاطع للمساس بالمقدسات الإسلامية".
وشدد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتكررة ضد المدنيين في غزة والمسجد الأقصى المبارك".
من ناحيته، ثمن هنية، في بيان، "موقف دولة قطر حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية لا سيما في الأحداث الأخيرة"، مؤكدا على "أهمية هذا الدور وأهمية وجود موقف عربي موحد في هذه اللحظة المهمة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني".