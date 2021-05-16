معارك ضارية في صفراء صعدة

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اكد قائد عسكري، اليوم الاحد، أن قوات الجيش الوطني، أفشلت هجوم ومحاولة تسلل لمليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء محافظة صعدة(شمال اليمن).
وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي لوكالة (سبأ) أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية في "مربع حصن حماد" ضد مليشيا الإنقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذتها عناصر من الميليشيا.
واشار الغنيمي الى مشاركة سلاح المدفعية، وقال أن مدفعية تحالف دعم الشرعية كثفت ضرباتها، على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.