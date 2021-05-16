شاهد.. حريق هائل يلتهم أحد أكبر المراكز التجارية في صنعاء

الأحد 16 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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التهم حريق هائل أجزاء واسعة من مجمع ومول"برافو سنتر" في حي شميلة بالعاصمة صنعاء ، ويعد احد اكبر المراكز التجارية.

وقال مواطنون أن الحريق شب ،صباح اليوم الاحد، في مركز “برافو سنتر” التجاري في منطقة شميلة بشارع تعز جنوبي صنعاء.

وشوهدت السنة اللهب تتصاعد من وسط المركز التجاري.

ولم تعرف اسباب الحريق في ظل تضارب الروايات.