شاهد.. حريق هائل يلتهم أحد أكبر المراكز التجارية في صنعاء

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التهم حريق هائل أجزاء واسعة من مجمع ومول"برافو سنتر" في حي شميلة بالعاصمة صنعاء ، ويعد احد اكبر المراكز التجارية.
وقال مواطنون أن الحريق شب ،صباح اليوم الاحد، في مركز “برافو سنتر” التجاري في منطقة شميلة بشارع تعز جنوبي صنعاء.
وشوهدت السنة اللهب تتصاعد من وسط المركز التجاري.
ولم تعرف اسباب الحريق في ظل تضارب الروايات.