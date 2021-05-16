وفاة الكابتن سامي نعاش مدرب منتخب اليمن

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توفي الكابتن سامي نعاش، مدرب المنتخب اليمني الأول، صباح اليوم الأحد في أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.
وقالت مصادر محلية إن النعاش توفي بعد صراع مع الوباء، الذي أصيب به خلال الأسابيع الماضية.
وتعرض النعاش للإصابة بفيروس كورونا في أول أيام معسكر المنتخب اليمني، الذي أقيم على مدى 3 أسابيع بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
وتأجل سفر المنتخب اليمني الى السعودية لاقامة معسكر خارجي بسبب اصابة النعاش، قبل ان يغادر المنتخب قبل ايام بدون المدرب الذي توفي اليوم.