كان آخر ادواره «الحنش».. وفاة الفنان اليمني عبدالكريم مهدي بشكل مفاجئ

الأحد 16 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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توفي اليوم الاحد ،الفنان اليمني عبد الكريم مهدي بمحافظة تعز .

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الممثل عبدالكريم مهدي توفي اثر اصابته بكورونا، فيما ذكرت مصادر اخرى ان مهدي تعرض لجلطة دماغية مفاجئة.

وظهر عبدالكريم مهدي في اخر ادواره الدرامية بشخصية «الحنش» في مسلسل ليالي الجحملية الذي عرض خلال رمضان الفائت.

وهو واحد من ابرز الذين قدموا اعمالا فنية هادفة خلال السنوات الماضية.

وشارك مهدي في عدد من الأعمال الدرامية هذا العام اخرها ليالي الجحملية ومخلف صعيب.

ومهدي فنان وكاتب مسرحي يمني شاعر غنائي آمين عام نقابة الفنانيين اليمنيين -محافظة تعز عضو اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين.

ونعى فنانون وناشطون عبد الكريم مهدي، الذي توفي بشكل مفاجئ في تعز، مشيدين بأدواره الفنية الدرامية المتميزة.