من جبهة الكسارة..وزير الدفاع يوجه رسائل حرب جديدة لـ فلول فارس في «اليمـن»

الأحد 16 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اليوم السبت سير العمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة ضد مليشيا الحوثي التابعة لإيران في جبهات محزام ماس والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب.

واطّلع المقدشي على أوضاع المقاتلين وبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة في سبيل اعلاء راية الجمهورية اليمنية والدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية والتصدي لمخططات التمدد الفارسي وأوهام الامامة والكهنوت.

والتقى الوزير بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية.. كما استمع من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى شرح حول العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي.. ناقلا للقادة والمقاتلين تحايا وتهاني القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبّر عن الاعتزاز والفخر بما يتمتع به قادة وأفراد الجيش والمقاومة من عزيمة صلبة ورباطة جأش وروح معنوية وكفاءة قتالية لمواكبة معطيات المعركة والمسارات التكتيكية والاستراتيجية المرسومة.. مشيدا بالالتفاف الشعبي الواسع حول المشروع الوطني والمرجعية الجمهورية الراسخة والمواقف الداعمة للجيش والمقاومة والدعوات الرسمية والمجتمعية لرفد الجبهات والمشاركة في معركة استعادة الوطن.

وأكد وزير الدفاع أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الارهاب الايراني ومليشياته الحوثية ولن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل اليمن الى مستعمرة فارسية او ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية.

منوها بدعم ومساندة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم الاخوية في معركة الدفاع العربي المشترك ضد الخطر الفارسي.