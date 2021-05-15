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شاهد بالفيديو لحظات انهيار وأحد من أهم وأكبر أبراج ومباني غزة

السبت 15 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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استهدفت طائرات الاحتلال برج الجلاء الذي يضم مقرّ شبكة الجزيرة في غزة بسلسة غارات أدّت إلى انهياره بالكامل، في حين قتل إسرائيلي وأصيب العشرات في قصف للمقاومة برشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وضواحيها ردًّا على مجزرة ارتكبها الاحتلال صباح اليوم السبت في مخيم الشاطئ بغزة أسفرت عن وقوع شهداء عدة.

 
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